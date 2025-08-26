Watson: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 26 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Watson, la nuova serie tv basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle. John Watson riprende la sua professione di medico, aprendo la Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania: l’intenzione è curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili. Ma la vecchia vita del sodale di Sherlock non tarderà a ripresentarsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’episodio che apre la serata è “Il segno dei denti”. La quiete della Holmes Clinic viene scossa dall’arrivo di Ginny Roberts, bibliotecaria che soffre di un disturbo rarissimo: la sua memoria si azzera ogni pochi minuti, impedendole di avere una percezione stabile della realtà. Convinta che qualcosa la stia divorando dall’interno, la donna diventa presto un caso clinico difficile da affrontare. Mentre Watson e la sua squadra cercano di arrivare a una diagnosi, nuove inquietudini si insinuano: il protagonista scopre manipolazioni nei suoi farmaci e comincia a sospettare di Shinwell. Il caso di Ginny, però, si rivelerà molto più complesso del previsto e richiama un segreto del passato di Mary.

Nell’episodio “Una variante di significato incerto” i riflettori si spostano su Irene Adler, che si presenta alla clinica portando con sé il figlio Angus e sostenendo che sia il figlio biologico di Sherlock. Mentre alcuni medici si concentrano sulla salute del ragazzo, altri indagano sulle reali intenzioni della donna, nota per i suoi trascorsi ambigui. Watson è colpito dall’intelligenza di Angus e dalle sue somiglianze con Holmes, e inizia a pensare che possa esserci un legame genetico. La ricerca di prove lo conduce fino a Mycroft e a un prezioso campione di DNA, ma il comportamento di Irene resta indecifrabile: madre disposta a tutto per il bene del figlio o abile manipolatrice? Sospetti, diagnosi elusive e scelte difficili mettono Watson davanti a un caso che va oltre la medicina.

“Storia familiare” è un episodio che con un flashback ci riporta al 2010, quando una giovane Ingrid dovette affrontare la drammatica vicenda della sorella Gigi, rimasta gravemente ferita in un incidente domestico. La speranza di un intervento risolutivo si scontrò con i timori dei medici e con i segreti della famiglia. Tornando al presente, Ingrid si ritrova a chiedere l’aiuto di Watson e del team quando Gigi, ormai adulta, subisce complicazioni legate a passati trattamenti. Ma proteggere la sorella senza compromettere il proprio lavoro significa camminare su un filo sottile, con annesse bugie e omissioni. Watson si trova a fare i conti con la verità nascosta dietro la malattia di Gigi e con i fantasmi del passato di Ingrid, che tornano a bussare con forza.

Watson: il cast

Abbiamo visto la trama di Watson, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco di Morris Chestnut, celebre per serie come “Rosewood” e “The Resident”, troviamo Randall Park nel ruolo del professor James Moriarty. Con loro ci sono anche Eve Harlow (Ingrid Derian), Peter Mark Kendall (Stephens Croft e Adam Croft), Inga Schlingmann (Sasha Lubbock), Ritchie Coster (Shinwell Johnson), Rochelle Aytes (Mary Morstan), Kacey Rohl (Hannah Burke), Nat Faxon (Hobie McSorley), Kiera Allen (Gigi Grigoryan), Beatrice Schneider (Gigi), Amanda Crew (Lauren), Whoopie Van Raam (Irene Adler), Sebastian Billingsley-Rodriguez (Angus Adler), Vincent Gale (Mycroft Holmes), Andy Bean (Ivo Derian), Rachel Hayward (Detective Lestrade) e Tika Sumpter (Laila Bynum). Nella prima stagione di Sherlock Holmes sentiamo solo la voce, che è quella dell’attore Matt Berry. Nella seconda stagione a interpretarlo sarà l’attore britannico Robert Carlyle.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Watson su Canale 5? In tutto andranno in onda 4-5 puntate da più episodi ciascuna. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 agosto 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 26 agosto 2025 OGGI

Terza puntata: martedì 2 settembre 2025

Quarta puntata: martedì 9 settembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Watson in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 26 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.