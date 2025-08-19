Watson: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 19 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Watson, la nuova serie tv basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle. John Watson riprende la sua professione di medico, aprendo la Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania: l’intenzione è curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili. Ma la vecchia vita del sodale di Sherlock non tarderà a ripresentarsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nella Pittsburgh dei giorni nostri. La storia prende il via sei mesi dopo la morte dell’amico e partner del protagonista Sherlock Holmes per mano di Moriarty alle Cascate Reichenbach, in Svizzera. Morris Chestnut presta il volto a dottor John Watson, medico, investigatore e veterano di guerra: Watson riprende la sua carriera medica come direttore della “Holmes Clinic” una clinica specializzata nel trattamento di malattie rare. La vecchia vita di Watson non è però finita: quando apprende che Moriarty è ancora vivo, Watson capisce di non poter più scappare da quel passato che lo tormenta.

Watson: il cast

Abbiamo visto la trama di Watson, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco di Morris Chestnut, celebre per serie come “Rosewood” e “The Resident”, troviamo Randall Park nel ruolo del professor James Moriarty. Con loro ci sono anche Eve Harlow (Ingrid Derian), Peter Mark Kendall (Stephens Croft e Adam Croft), Inga Schlingmann (Sasha Lubbock), Ritchie Coster (Shinwell Johnson), Rochelle Aytes (Mary Morstan), Kacey Rohl (Hannah Burke), Nat Faxon (Hobie McSorley), Kiera Allen (Gigi Grigoryan), Beatrice Schneider (Gigi), Amanda Crew (Lauren), Whoopie Van Raam (Irene Adler), Sebastian Billingsley-Rodriguez (Angus Adler), Vincent Gale (Mycroft Holmes), Andy Bean (Ivo Derian), Rachel Hayward (Detective Lestrade) e Tika Sumpter (Laila Bynum). Nella prima stagione di Sherlock Holmes sentiamo solo la voce, che è quella dell’attore Matt Berry. Nella seconda stagione a interpretarlo sarà l’attore britannico Robert Carlyle.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Watson su Canale 5? In tutto andranno in onda 4-5 puntate da più episodi ciascuna. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 agosto 2025

Seconda puntata: martedì 26 agosto 2025

Terza puntata: martedì 2 settembre 2025

Quarta puntata: martedì 9 settembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Watson in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 19 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.