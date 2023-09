Volevo nascondermi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Volevo nascondermi, film del 2020 diretto da Giorgio Diritti. Protagonista del film è Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue. Per la sua interpretazione, Germano ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2020 e il David di Donatello 2021 per il miglior attore protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia del pittore Antonio Ligabue, con flashback che mostrano sprazzi della sua infanzia e delle sue origini svizzero-italiane. Il piccolo Antonio viene affidato a genitori adottivi, inizia subito ad avere disturbi psicofisici, ammalato di rachitismo, e dopo essere stato espulso dalla scuola e aver aggredito la madre, viene ricoverato più volte in manicomio.

Ma allo stesso tempo Antonio trova conforto nella pittura e nella scultura, raffigurando spesso animali esotici, come leoni, cavalli, gorilla, tigri, che unisce al paesaggio emiliano, dato che Antonio si trasferirà a Gualtieri in Emilia, dove è appellato spregiativamente come “Al Tudésc”.

Tuttavia Ligabue presto viene scoperto dal critico Mazzacurati, che lo incoraggia a continuare con le sue opere, e a partecipare a mostre e convegni d’arte della provincia, finché Ligabue non viene lentamente scoperto e apprezzato dalla critica, benché bollato da certi accademici come artista naif.

Volevo nascondermi: il cast

Abbiamo visto la trama di Volevo nascondermi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elio Germano: Antonio Ligabue

Oliver Ewy: Ligabue da giovane

Leonardo Carrozzo: Ligabue da bambino

Pietro Traldi: Renato Marino Mazzacurati

Orietta Notari: madre di Mazzacurati

Fabrizio Careddu: Ivo

Andrea Gherpelli: Andrea Mozzali

Denis Campitelli: Nerone

Filippo Marchi: Vandino

Maurizio Pagliari: Sassi

Francesca Manfredini: Cesarina

Daniela Rossi: madre di Cesarina

Mario Perrotta: Raffaele Andreassi

Paolo Dallasta: Erminio Canova

Gianni Fantoni: Antonini

Paola Lavini: Pina

Simone Allai: Il Bel Omin

Paolo Rossi

Giancarlo Ratti

Gabriele Majo: Padrone del Castello di Padernello

Valentina Vanini: cantante lirica

Streaming e tv

