Volevo Fare la Rockstar 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 30 marzo 2022, su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Volevo Fare la Rockstar 2, la popolare serie che torna con una seconda stagione. Tra gli attori protagonisti Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti, per la regia di Matteo Oleotto. Tutti pronti a tornare a Caselonghe, per scoprire cosa stanno combinando Olivia e gli altri protagonisti della fiction. Dove vedere la seconda puntata di Volevo Fare la Rockstar 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 in HD del digitale terrestre, 102 di Sky). Appuntamento dal 23 marzo per quattro settimane. La serie è infatti composta da otto episodi in tutto, per un totale di quattro settimane, con due episodi in onda in ogni puntata.

Volevo Fare la Rockstar 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla rete internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la seconda puntata di Volevo Fare la Rockstar 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi: