Volevo fare la rockstar, la seconda stagione si farà?

La storia di Olivia, la protagonista di Volevo fare la rockstar, avrà un seguito? L’appassionante serie tv di Rai 1 giunge al termine mercoledì 4 dicembre 2019 con l’ultima puntata che vede come protagonista ancora una volta Valentina Bellè.

Lo spunto della serie tv è arrivato dal blog di Valentina Santandrea che, come la protagonista, è diventata mamma molto presto e ha riscontrato da subito le difficoltà di una mamma giovane e single.

Volevo fare la rockstar ha preso vita su Rai 2 dal 30 ottobre 2019, ma ci sarà una seconda stagione?

Volevo fare la rockstar, ci sarà una stagione 2?

Volevo fare la rockstar è una di quelle serie che appartiene al genere family dramedy, ciò significa che la trama potrebbe srotolarsi in tantissimi modi, aggiungendo nuovi personaggi che possano avere una storyline propria o che possa intrecciarsi a quella di Olivia (interpretata da Valentina Bellè) ed Eros (Riccardo Maria Manera).

Ma, se da un punto di vista ideale la seconda stagione di Volevo fare la rockstar è pressoché realizzabile, da un punto di vista tecnico si è espresso il regista Matteo Oleotto. Intervistato da Il Piccolo, il regista ha dichiarato: “Ce lo auguriamo, ci sono tutti i presupposti”.

Certo è che una serie tv per essere mandata avanti deve avere un certo riscontro in termini di ascolti. Volevo fare la rockstar in onda su Rai 2 ha ottenuto una media 1,4 milioni di telespettatori nell’arco di cinque serate, un ascolto sicuramente rilevante per il secondo canale di Viale Mazzini, ma che non può reggere il confronto con le altre fiction andate in onda in precedenza come Rocco Schiavone e La Porta Rossa.

Intanto, da Rai 2 tutto tace e non abbiamo la certezza sulla sorte di questa serie tv. Quel che sappiamo è che l’ultima puntata con Olivia ed Eros va in onda mercoledì 4 dicembre 2019 su Rai 2.