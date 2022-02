Voglio amarti, testo e significato della canzone di Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022

VOGLIO AMARTI TESTO – Iva Zanicchi è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Voglio amarti”. L’artista si esibirà sul palco dell’Ariston con l’orchestra e gareggerà per la vittoria finale. Ma vediamo insieme le parole della sua canzone:

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

Autori

Chi ha scritto Voglio amarti, la canzone di Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022? Di E. Di Stefano – I. Ianne – V. Mercurio – C. Valli. Ed. Note Di Merito/Impatto/Luvi Records Eboli (SA) – Bologna – Lesmo (MB).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il testo di Voglio amarti, la canzone di Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere le kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.