Vizi di famiglia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Vizi di famiglia, film del 2005 diretto da Rob Reiner ed interpretato da Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine e Mark Ruffalo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sarah Huttinger è una giornalista di scarso successo fidanzata con Jeff Daly, un giovane avvocato che le ha chiesto di sposarlo. Indecisa sul senso da dare alla propria vita, parte con lui alla volta di casa, in occasione del matrimonio della sorella minore Annie. La madre di Sarah morì quando lei aveva 9 anni, e da allora le forti diversità rispetto al papà, Earl, ed alla sorella l’hanno spinta a credere di non essere realmente figlia di suo padre, in cui non si riconosce. Durante la cerimonia del matrimonio della sorella, Sarah viene a scoprire da sua nonna Katharine Richelieu che effettivamente la madre ebbe un’avventura con un compagno di scuola, Beau Burroughs, esattamente nove mesi prima che lei nascesse. Volendo approfondire la questione, Sarah viene a scoprire che Beau altri non fu che l’ispiratore del film Il laureato, e che la storia narrata in quest’opera era quella della sua famiglia. Beau ebbe rapporti con la nonna Katharine e successivamente con la figlia, ovvero la madre di Sarah.

Decisa a scoprire la verità, Sarah parte per incontrare il presunto padre, ora diventato un miliardario appagato e seducente. Confrontatasi con lui, viene a scoprire che Beau soffre di sterilità, causata da un calcio sferratogli involontariamente dal padre di Sarah durante una partita di calcio. Arrovellata dal dubbio sul suo rapporto con Jeff, e scoperto che Beau non può essere il padre, Sarah si innamora dell’uomo e si unisce a lui. Indecisa sul suo futuro, Sarah prosegue la sua storia con Beau, mentre Jeff, preoccupato, cerca di rintracciarla in ogni modo. La troverà ad una festa, mentre balla abbracciata e dedita ad un lungo bacio con l’uomo. Offeso ed arrabbiato Jeff abbandona Sarah, che si rende conto in quel momento di amarlo realmente.

Vizi di famiglia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vizi di famiglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Aniston: Sarah Huttinger

Kevin Costner: Beau Burroughs

Shirley MacLaine: Katharine Richelieu

Mark Ruffalo: Jeff Daly

Richard Jenkins: Earl Huttinger

Mena Suvari: Annie Huttinger

Kathy Bates: Zia Mitzy

Christopher McDonald: Roger McManus

Steve Sandvoss: Scott

Mike Vogel: Blake Burroughs

Lisa Vachon: Katharine da giovane

Trevor Stock: Beau da giovane

Erinn Hayes: coordinatore del matrimonio

Streaming e tv

Dove vedere Vizi di famiglia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 29 gennaio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.