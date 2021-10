Vivere: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Vivere, film del 2019 diretto da Francesca Archibugi. La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vede nel cast, tra gli altri, Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Attorre, composta da Susi, Luca e Lucilla, è residente in una casa a schiera nella periferia di Roma. Susi insegna danza a donne in sovrappeso, Luca è un giornalista free-lance e Lucilla è una bambina di sei anni affetta da asma. Nella famiglia sono presenti alcuni squilibri che spesso sfociano in litigi, dovuti anche al fatto che Susi non riesce a fronteggiare la malattia della figlia e a conciliare i vari impegni quotidiani. Entra nella famiglia Mary Ann, ragazza alla pari, studentessa irlandese amante dell’arte. Pierpaolo, il figlio che Luca ha avuto con un’altra donna, Azzurra, aiuta economicamente la famiglia al fine di garantire le giuste cure a Lucilla. Marinoni, il medico che prende in cura la bambina è attratto da Susi, la quale inizialmente cede alle sue attenzioni. Mary Ann inizia una relazione con Luca e rimane incinta. Lo dice a Susi, che sembra non accorgersi del tradimento del marito, e la convince ad abortire. Spettatore delle vicissitudini della famiglia Attorre è il vicino Perind (abbreviazione di perito industriale). Nella scena finale Susi tenta di scusarsi con lui per i disagi provocati dalla loro vita complicata, ma Perind la interrompe dicendo “Vi vedo vivere, io vi invidio”.

Vivere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vivere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Micaela Ramazzotti: Susi

Adriano Giannini: Luca

Massimo Ghini: Marinoni

Marcello Fonte: Perind

Roisin O’Donovan: Mary Ann

Andrea Calligari: Pierpaolo

Elisa Miccoli: Lucilla

Valentina Cervi: Azzurra

Enrico Montesano: Avvocato De Sanctis

Daniele Foresi: Daniele il Ministro

Streaming e tv

Dove vedere Vivere in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – venerdì 8 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.