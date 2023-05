Vivere non è un gioco da ragazzi streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Questa sera, lunedì 29 maggio 2023, alle ore 21,30, su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova serie tv che vede al centro un gruppo di adolescenti alle prese con un dramma e con le conseguenze delle loro azioni, ma è anche la storia dei loro genitori e della difficoltà di comunicazione tra generazioni differenti. A dirigere la serie c’è Rolando Ravello, già dietro la macchina da presa per Immaturi-La serie e Tutta colpa di Freud-La serie. Dove vedere Vivere non è un gioco da ragazzi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 per tre puntate.

Vivere non è un gioco da ragazzi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Vivere non è un gioco da ragazzi, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei episodi divisi in tre puntate. La Rai ha infatti deciso di mandare in onda i vari episodi due alla volta. La prima puntata andrà in onda lunedì 15 maggio 2023; la terza lunedì 29 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):