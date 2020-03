Viva RaiPlay: la seconda puntata del meglio del varietà di Fiorello su Rai 1

Questa sera, 28 marzo 2020, su Rai 1 in prima serata torna Il meglio di Viva RaiPlay, lo show di Fiorello andato in onda negli scorsi mesi sulla piattaforma Rai Play, con il suo secondo appuntamento. A partire da sabato 21 marzo e per tre sabati consecutivi, infatti, la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha voluto riproporre al suo pubblico il varietà del mattatore siciliano, “chiamato” a tenere compagnia agli italiani in questo momento drammatico per via dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di una sorta di best of del rivoluzionario spettacolo che ha già convinto pubblico e critica.

Fiorello, che abbiamo da poco visto sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2020 al fianco del suo storico amico Amadeus, è tornato quindi in tv per intrattenere il pubblico con il meglio del suo programma cult. La proposta della Rai vuole in effetti offrire un intrattenimento che porti allegria nelle case del Paese, vista la quarantena e la difficile condizione di restrizione a cui siamo tutti obbligati. Come anticipato, sono in totale tre gli appuntamenti riproposti dalla Rai, con il primo che è andato in onda sabato 21 marzo 2020. Stasera, 28 marzo, a partire dalle 21.20 verrà trasmessa la seconda puntata, mentre il 4 aprile sarà la volta dell’ultimo appuntamento con le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai 1.

Tra gli ospiti che hanno preso parte al programma e che rivedremo in questo Best of ricordiamo Checco Zalone, Giorgia, Paola Cortellesi, Carlo Conti, Calcutta e tanti altri. In ogni puntata dello spettacolo sono stati presenti il musicista Enrico Cremonesi, i Gemelli di Guidonia, il rapper Danti, il pupazzo parlante di Vincenzo Mollica, il corpo di ballo Urban Theory e l’attore e regista Phaim Bhuiyan.

