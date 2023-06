Chi è la moglie di Vittorio Sgarbi? La vita privata del critico d’arte

Chi è la moglie di Vittorio Sgarbi, ospite a Oggi è un altro giorno? Ve lo diciamo subito: Sgarbi non si è mai sposato. Durante la sua vita ha però avuto tante relazioni. In particolare ha avuto una lunga relazione con l’attrice Patrizia Brenner fino al 2002, quando lei è tragicamente venuta a mancare a causa della leucemia. Qualche tempo fa, ha avuto una relazione con Sabrina Colle. Vittorio Sgarbi inoltre ha tre figli, concepiti con tre madri differenti: Alba, Evalina e Carlo.

Il critico d’arte ha impiegato anni prima di riconoscere suo figlio Carlo, nato nel 1988 dalla relazione con la Brenner. Per questo i due hanno avuto una lunga causa in tribunale prima di raggiungere un accordo. In seguito alla scomparsa di Patrizia Brenner, Sgarbi avrebbe proposto a suo figlio di venire a vivere con lui a Roma, ma Carlo avrebbe scelto di restare a Varese. Probabilmente anche a causa delle complicazioni avute dalla madre e dal padre, Carlo non ha mai avuto un buon rapporto con il padre e ha deciso di continuare a farsi chiamare con il cognome di sua madre, Brenner, a differenza delle sorelle Alba e Evelina Sgarbi (nate da altre due successive unioni). In passato Vittorio Sgarbi ha avuto numerosi flirt con donne famose come Marina Ripa di Meana, Elenoire Casalegno e Barbara Alberti.

Abbiamo visto la “moglie” (vita privata) di Vittorio Sgarbi, ma cosa sappiamo su di lui? Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi (Ferrara, 8 maggio 1952) è un critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo, opinionista e collezionista. È stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milano.

Dal 2023 ricopre la carica di sindaco del comune di Arpino (FR), dal 2019 è prosindaco di Urbino, dal 2022 è assessore alla Bellezza del comune di Viterbo oltreché sottosegretario di Stato alla cultura Inoltre è presidente della Fondazione Ferrara Arte, del Mart di Trento, del MAG di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova oltreché commissario per le Arti di Codogno.

È anche un personaggio televisivo famoso per l’irascibilità con cui ha provocato numerosi diverbi, sfociati spesso in querele per diffamazione, nei confronti di altri politici, giornalisti e personaggi televisivi.

Sgarbi è pure un collezionista di opere d’arte e libri antichi, infatti ha ingrandito la collezione, allestita inizialmente dai suoi genitori, con la collaborazione di sua sorella Elisabetta vincolando tali opere per un futuro museo tramite la Fondazione Cavallini-Sgarbi.