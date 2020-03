Lite Vittorio Feltri e Barbara D’Urso | VIDEO

Dopo la lite con Vittorio Sgarbi arriva quella con Vittorio Feltri. Il giornalista di Libero si è scagliato contro la conduttrice su Twitter dopo avere partecipato alla trasmissione Live – Non è la D’Urso.

“Il suo programma è un canile”, ha detto Feltri dopo il confronto acceso avuto con Asia Argento, ospite anche lei della trasmissione della conduttrice napoletana. Secondo l’opinionista, Barbara D’Urso invitandolo in trasmissione gli avrebbe teso un agguato per “santificare” l’attrice al centro del caso Weinstein.

Secondo Feltri durante la trasmissione i suoi interventi sono stati ripetutamente interrotti: “Se non mi fate parlare io me ne vado. Cosa sto qui a fare: il buffone?”.

Inoltre, il giornalista lamenta di essere stato convocato negli studi Mediaset con smisurato anticipo: “Già mi fate stare un’ora ad aspettare come un cogl*one là fuori! Poi non mi fate intervenire. Io adesso dico solo parolacce e anche qualche bestemmia, perché vi restituisco i dispetti che mi fate (…) Neanche tu mi fai parlare!”.

“Spero che la segreteria dipenda da te, sennò cosa te ne fai di una segreteria così! (…) Parlano tutti, io non posso parlare. Se per tre minuti non mi rompete le palle, mi fate una cortesia!“, ha detto Feltri.

