Vittoria Schisano e Marco De Angelis, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 in prima serata su Rai 1. Ma chi sono Vittoria Schisano e Marco De Angelis? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla coppia.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Chi è Vittoria Schisano

Vittoria Schisano è un’attrice, ma deve la sua popolarità alla sua vita privata. Vittoria infatti nasce uomo, con il nome di Giuseppe, l’11 novembre 1983 a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Solo nel 2011, all’età di 28 anni, ha iniziato il percorso per cambiare genere e diventare donna. La sua carriera inizia come attore nel 2005 nelle miniserie di Rai 1 Mio Figlio. Nella stagione 2008/2009 Giuseppe riceve il premio come miglior attore esordiente per la sezione fiction e TV, e nel 2010 torna ad interpretare Damien nel seguito di Mio Figlio, la serie Io e Mio Figlio – Nuove Storie per il Commissario Vivaldi. Continua il suo percorso per cambiare genere e diventa Vittoria continuando la sua carriera come attrice: prende parte a Tutto tutto niente niente del 2012 e Outing – Fidanzati per sbaglio del 2013, a Nove lune e mezza del 2017. Dal 2019 fa parte del cast della soap di Rai 3 Un Posto al Sole.

Chi è Marco De Angelis

Marco De Angelis è un giovane ballerino romano che a Ballando porterà in pista l’attrice Vittoria Schisano. Per lui, che balla fin da bambino, il format non è del tutto nuovo: lo scorso anno era infatti tra i maestri di Dancing With The Stars Australia, ovvero la versione australiana di Ballando con le Stelle. In coppia con la scrittrice Cassandra Thorburn. Finora ha vissuto esperienze professionali soprattutto all’estero, ma non ha ‘disdegnato’ una toccata e fuga sulla TV italiana. Sempre nel 2019, ha partecipato su Canale 5 alla finale di Amici, ballando al fianco di Irama in occasione dell’ospitata del cantante per promuovere l’allora nuovo brano Arrogante.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata in onda il 19 settembre Gilles Rocca e Lucrezia Lando, la coppia di Ballando con le Stelle 2020 Tu si que vales 2020: le anticipazioni della seconda puntata del 19 settembre