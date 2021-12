Chi è Vittoria, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Vittoria, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “California”? Vittoria Sarti, questo è il nome completo della cantante 18enne proveniente da Villafranca in Lunigiana, provincia di Massa-Carrara, che conosceremo stasera. La giovane artista canterà la sua California. “Questa canzone parla del mio rapporto dualistico con la musica e con l’arte in generale. Sin da piccola disegnavo, dipingevo, quindi l’arte è sempre stata protagonista in me. Nella canzone, c’è “California”, che è la parte più esuberante e divertente della musica, nella quale mi ci rispecchio meglio, e “Gualtier”, citato nel testo della canzone, che è la parte più raffinata, più tranquilla, quella che ti fa emozionare”, le sue parole a Soundsblog. “Il mio genere, lo definirei urban pop, però mi piace molto sperimentare. Non vedo l’ora di sperimentare anche vari generi, perché no, ho ricevuto un’influenza immensa durante la mia adolescenza e la sto ancora ricevendo perché sono ancora nella mia adolescenza! Fin da piccola, da parte di mia madre, ho ascoltato cantautorato e pop italiano, mentre da parte di mio padre, cose più metal o rock. Poi, nel tempo, ho iniziato ad ascoltare più generi come il rap, anche rap underground, che mi ha molto aiutato nella scrittura dei miei testi. Infine, ho esplorato generi come l’R&B e l’hip hop che mi aiutano tuttora a scrivere e a comporre musica”. Stasera l’esibizione a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

