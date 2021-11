Vitti d’arte, Vitti d’amore: il documentario su Rai 3 dedicato a Monica Vitti

Vitti d’arte, Vitti d’amore è il documentario diretto da Fabrizio Corallo dedicato e incentrato su Monica Vitti, una delle icone del cinema italiano. Appuntamento in prima serata oggi, venerdì 5 novembre 2021, su Rai 3 dalle 21.20. Il film, prodotto da Dazzle Communication e Indigo Film, è un progetto sostenuto da Rai Documentari, nel quale vedremo alcuni spezzoni indimenticabili dell’attrice, e interviste a personaggi dello spettacolo come Paola Cortellesi, Barbara Alberti, Micaela Ramazzotti, Enrico Vanzina, Christian De Sica, Gigi Proietti. Ma qual è la trama e il cast di Vitti d’arte, Vitti d’amore? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film si apre e si chiude in una Villa Borghese vuota, lo stesso parco cittadino che fa dire a Michele Placido: “Mi è sembrato di vederla una decina di anni fa. Girava voce che alle 5 andava a passeggio accompagnata da Roberto Russo, e io ho pensato di averla incrociata”. Il documentario diretto da Fabrizio Corallo è un grande omaggio ad uno dei volti più amati del grande schermo dal pubblico italiano, vale a dire Monica Vitti. Un nome che rimanda subito al grande cinema, quello di Antonioni, di cui è stata la musa, e di Monicelli, con cui ha collaborato diverse volte. Ma tanti altri sono stati i cineasti che l’hanno voluta davanti alla macchina da presa, da Dino Risi a Luciano Salce, fino al surrealista Buñuel.

Il film ripercorre la carriera e la vita della grande attrice, ascesa artistica di una stella, divisa tra il cinema e la TV, per la quale non ha interpretato solo telefilm, ma è stata ospite in diversi programmi. Inevitabilmente non si può non parlare anche della vita privata di questa donna ossimoro, capace di essere definita solare e allo stesso tempo introversa. Tante le persone che nel documentario intervengono per raccontarla e condividere il momento in cui l’hanno conosciuta, da amici e colleghi, a critici e scrittori, fino agli esperti di costume. Nonostante sia stata costretta dalla sua malattia a tenersi lontana dalle scene e dai riflettori, la Vitti rimane comunque una stella del cinema internazionale, in grado di brillare anche senza essere illuminata.

Un grande omaggio quello di Vitti d’arte, Vitti d’amore che Rai 3 propone questa sera, 5 novembre 2021, in prima serata in occasione del 90esimo compleanno dell’attrice. Rivedremo diversi spezzoni, come i primi film con Michelangelo Antonioni per cui fu, fresca attrice di accademia studentessa di Orazio Costa e Sergio Tofano e con esperienze teatrali con Bice Valori e Paolo Panelli tra gli altri, la musa dell’incomunicabilità con «L’avventura», «La Notte», «L’eclissi», «Deserto Rosso». E poi avanti con gli spezzoni da «regina della commedia». Non mancheranno interviste e spezzoni televisivi, per ammirarne l’intelligenza, l’ironia e il carisma.