A partire da domenica 22 novembre 2020 arriva su Rai 1 una nuova fiction, Vite in fuga, con protagonista Anna Valle. Si tratta di un family thriller, una co-produzione Rai Fiction e PayperMoon Italia che racconta la storia di una famiglia come tante, una coppia ben collaudata con due figli a carico che vive un’esistenza tranquilla finché un evento tragico non scombussola ogni cosa. La famiglia si ritrova improvvisamente in pericolo e sarà costretta alla fuga. Nel cast della fiction troviamo, oltre alla Valle, anche Claudio Gioè, Giorgio Colangeli e Barbora Bobulova. La prima puntata è andata in onda domenica 22 novembre, mentre la prossima è prevista per lunedì 23 novembre. Ecco cosa aspettarci dalla prossima puntata.

La trama

Anche per la prossima settimana, vediamo l’episodio composto da due puntate, la terza e la quarta. Nella prima puntata, Silvia non riesce a capacitarsi di aver scoperto il tradimento di suo marito con Gloria. La sera in cui Riccardo è stato assassinato, Claudio era proprio con l’amante. Silvia, nonostante la scoperta, è consapevole che Gloria è l’unica che potrebbe testimoniare l’innocenza del marito per cui tenta di contattarla dal pub in cui lavora, ma senza successo. Intanto l’ispettrice Serravalle è convinta che i Caruana non siano morti come invece vorrebbero far credere, anzi, è convinta che la famiglia si stia nascondendo, per cui rintraccia Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede di collaborare per riuscire a rintracciarli.

Nella seconda puntata della prossima settimana, Alessio infrange una delle regole che si era imposta la famiglia Caruana per sopravvivere e decide di incontrare Mario, dandogli appuntamento a Gaeta. L’ispettrice che aveva messo in moto Mario allora riesce a rintracciare i fuggiaschi.

Quante puntate

Fino a quando andrà in onda Vite in fuga? Ecco lo schema delle puntate:

Prima puntata – domenica 22 novembre 2020

– domenica 22 novembre 2020 Seconda puntata – lunedì 23 novembre 2020

– lunedì 23 novembre 2020 Terza puntata – domenica 29 novembre 2020

– domenica 29 novembre 2020 Quarta puntata – lunedì 30 novembre 2020

– lunedì 30 novembre 2020 Quinta puntata – domenica 6 dicembre 2020

– domenica 6 dicembre 2020 Sesta puntata – lunedì 7 dicembre 2020

