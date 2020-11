Vite in fuga: la trama (in breve) della serie tv con Anna Valle

Qual è la trama di Vite in fuga, la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2020? Al centro della storia troviamo la vita agiata dei coniugi Claudio e Silvia (Gioè e Valle), sposati da ben vent’anni e genitori di Ilaria e Alessio (interpretati da Tecla Insolia e Tobia De Angelis). Un giorno, però, la situazione per la famiglia cambia radicalmente: Claudio viene ritenuto responsabile dello scandalo finanziario che colpisce la banca per cui lavora e, come se non bastasse, risulta essere anche l’unico sospettato dell’omicidio di Riccardo, suo amico e collega. Pesanti accuse che danno inizio a un vero tormento fatto di minacce e intimidazioni e, nonostante l’uomo sostenga la sua innocenza, la situazione diventa molto angosciante per i Caruana. Ciò almeno fino a quando Claudio, deciso a scoprire chi ha trascinato lui e i suoi cari sull’orlo di un profondo precipizio, accetta l’aiuto dell’ex responsabile della sicurezza Cosimo Casiraghi (Francesco Arca) e si trasferisce con la famiglia a Ortisei in Alto Adige, sotto false identità.

Storia vera?

Vite in fuga racconta una storia vera? La risposta è no.“È una storia moderna che fa stare con il fiato sospeso – ha detto Anna Valle a Tv Sorrisi e Canzoni -. Ma non è ispirata a un fatto particolare, anche se ricorda l’episodio dei Monti dei Paschi di Siena. La vicenda si concentra di più sulla fuga della famiglia protagonista”.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di Vite in fuga, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

