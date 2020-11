Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 22 novembre

Questa sera, domenica 22 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della prima puntata? Di seguito tutte le anticipazioni.

Trama

Nel primo episodio siamo a Roma. Claudio Caruana ha una posizione dirigenziale al Banco San Mauro. Quando viene travolto da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura, la sua vita cambia per sempre. È durante la festa per il suo compleanno che scopre che Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce. Riccardo, oltre a essere un suo collega, è anche il suo migliore amico. Il giorno dopo Riccardo viene assassinato. Anche Silvia e il figlio Alessio iniziano a ricevere strane minacce. La vita della famiglia Caruana inizia a scricchiolare. Claudio è accusato dell’omicidio di Riccardo. Il capofamiglia capisce che qualcuno sta cercando di far ricadere su di lui la colpa. Anche sua moglie e i suoi figli sono in pericolo. Così accetta l’aiuto di Casiraghi, un ex agente dei servizi segreti. Era stato proprio Riccardo a presentarglielo. Casiraghi propone ai Caruana di ricominciare da zero, letteralmente. Fornisce alla famiglia nuove identità per poter andare altrove. La famiglia non ha altra scelta. Segue il piani di Casiraghi. Si fingono vittime di un incidente a bordo di un motoscafo. Fanno in modo che li si creda morti e fanno perdere le loro tracce…

Nel secondo episodio di Vite in fuga Agnese Serravalle, un’ispettrice, comincia ad occuparsi del caso Caruana. È sicura che la colpa sia di Claudio. Nel frattempo la famiglia comincia una nuova vita in quel di Ortisei, in Alto Adige. Non si chiamano più Caruana ma Marasco. Claudio cambia nome in Giorgio, Silvia diventa Anna, Ilaria è ora Matilde eLorenzo è il nuovo nome di Alessio. È un momento davvero difficile per i quattro, ma in particolar modo per i ragazzi. Hanno dovuto abbandonare tutti i legami e non possono contattare nessuno. Silvia si fa forza. Crede che Claudio potrà presto dimostrare la sua innocenza. Peccato che c’è una prova che smentisce questa certezza. Perché Claudio è nel video di una telecamera di sorveglianza, nell’ora del delitto, all’ingresso del palazzo di Riccardo Elmi?

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto la trama (anticipazioni) della prima puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Streaming e tv

Dove vedere Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

