Vita in Diretta, inviata fa il dito medio durante il collegamento. La reazione di Alberto Matano | VIDEO

Durante una trasmissione in diretta, si sa, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Nella puntata di ieri, 14 gennaio 2021, della Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano, si stava parlando di don Umberto, il parroco di Scicli che si è vaccinato contro il Covid prima del dovuto, attraverso il passaparola.

Il giornalista ha mandato il filmato nel quale il parroco si giustifica dicendo di essere ultraottantenne e con patologie. Al rientro in studio, però, accade l’imprevisto. Mentre Matano riprende a parlare, dal ledwall alle sue spalle si vedono le immagini dell’inviata ancora in collegamento in diretta. La giornalista, probabilmente pensando di non essere ripresa, compie un gesto inaspettato: alza il dito medio per due volte. Che qualcuno la stesse infastidendo? Mistero. Il conduttore, dimostrando ancora una volta grande professionalità, ha fatto finta di nulla, continuando a parlare del caso. Il filmato però in breve tempo è diventato virale sui social.

