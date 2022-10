Viola come il mare: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 14 ottobre

Questa sera, venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News. Mentre la redazione è in subbuglio, Viola riesce ad essere felice accanto a Raniero, che cerca di aiutarla nella ricerca del padre: infatti proprio grazie a lui scopre che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima… Non ne sapeva niente, ma forse è la chiave per rintracciare suo padre. Mentre Demir si trova a indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, l’attrazione tra lui e Farah cresce.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Viola come il mare, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: