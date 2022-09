Viola come il mare: trama, cast, quante puntate, location e streaming della fiction

Da venerdì 30 settembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Viola Vitale è una bellissima ragazza di trent’anni, dotata di un superpotere particolare, è in grado di vedere i sentimenti degli altri attraverso i colori. Si tratta della sinestesia: la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi. Il colore della persona che ha davanti le racconta anche le sensazioni più nascoste dell’animo umano: tutte informazioni utili da conoscere, se stai cercando un assassino. Giunta a Palermo per occuparsi di costume e società, diventerà invece giornalista di cronaca nera, lavorando a stretto contatto con l’affascinante ispettore capo Francesco Demir. Casi di omicidio che hanno come un elemento ricorrente l’insensatezza, sembrano frutto della casualità. Viola cercherà giustizia per le vittime e un senso anche per sé stessa. Il suo viaggio a Palermo nasconde una ragione più importante e misteriosa: cercare il padre che non ha mai conosciuto e che, forse, è l’unica persona che può salvarla. La strada però è lunga e intanto Viola deve trovare il modo di collaborare con Demir, con cui non condividerà soltanto le scene del crimine, ma anche un meraviglioso terrazzo con vista sulla Cattedrale Normanna. In ogni puntata, entrambi indagano su un nuovo omicidio, lei come giornalista di nera, lui come poliziotto. Gradualmente tra Viola e Francesco nascerà una vera collaborazione, anche se non facile, poiché sono agli opposti su tante cose: dovranno trovare un equilibrio e soprattutto resistere a quell’invisibile filo d’attrazione che da subito li lega.

Viola come il mare: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Viola come il mare, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Simona Cavallari: Claudia Foresi

Mario Scerbo: Alex

Chiara Tron: Tamara

Ruben La Malfa: Carmelo

Giovanni Nasta: Turi D’Agata

Daniele Virzì: Rosario

David Coco: Santo Buscemi

Tommaso Basili: Domenico Parisi

Nathalie Rapti Gomez: Daria Mandalà

Romano Reggiani: Raniero Sammartano

Alessia D’Anna: Fiorella

Davide Dolores: Dottor Pierangelo Aiello

Kyshan Wilson: Farah

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Viola come il mare, la nuova fiction in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 puntate: la prima andrà in onda venerdì 30 settembre 2022; la sesta e ultima venerdì 4 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 30 settembre 2022

Seconda puntata: venerdì 7 ottobre 2022

Terza puntata: venerdì 14 ottobre 2022

Quarta puntata: venerdì 21 ottobre 2022

Quinta puntata: venerdì 28 ottobre 2022

Sesta puntata: venerdì 4 novembre 2022

Location

Dove è stata girata (location) Viola come il mare? La fiction è stata girata a Palermo, una città caotica ma proprio per questo bellissima, che travolgerà la protagonista con i profumi delle zagare e dei mercati, con le sfumature del mare e della terra. Non quella della mafia o della burocrazia che non funziona, ma la Sicilia più bella, crocevia di culture diverse, che l’hanno plasmata dall’antichità fino a oggi e l’hanno resa un luogo privilegiato di incontro e che sa ricordare a tutti la vera natura di ogni essere umano: per vivere davvero, bisogna lasciarsi travolgere dalle emozioni delle persone. Le riprese della serie sono iniziate a settembre 2021 e sono terminate ad aprile 2022. In particolare la serie tv è stata girata tra Palermo e Roma, più precisamente tra Terrasini (in provincia di Palermo), Civita Castellana (in provincia di Viterbo), Frascati e Ostia.

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.