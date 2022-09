A che ora inizia Viola come il mare: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman in onda su Canale 5? La messa in onda di ogni puntata è prevista per il venerdì sera alle ore 21,40. Nel corso della serata andranno in onda due episodi con chiusura prevista per le ore 23,50. Ma quante puntate sono previste per Viola come il mare su Canale 5? In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 puntate: la prima andrà in onda venerdì 30 settembre 2022; la sesta e ultima venerdì 4 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 30 settembre 2022, ore 21,40

Seconda puntata: venerdì 7 ottobre 2022, ore 21,40

Terza puntata: venerdì 14 ottobre 2022, ore 21,40

Quarta puntata: venerdì 21 ottobre 2022, ore 21,40

Quinta puntata: venerdì 28 ottobre 2022, ore 21,40

Sesta puntata: venerdì 4 novembre 2022, ore 21,40

Location

Abbiamo visto a che ora inizia Viola come il mare, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction è stata girata a Palermo, una città caotica ma proprio per questo bellissima, che travolgerà la protagonista con i profumi delle zagare e dei mercati, con le sfumature del mare e della terra. Non quella della mafia o della burocrazia che non funziona, ma la Sicilia più bella, crocevia di culture diverse, che l’hanno plasmata dall’antichità fino a oggi e l’hanno resa un luogo privilegiato di incontro e che sa ricordare a tutti la vera natura di ogni essere umano: per vivere davvero, bisogna lasciarsi travolgere dalle emozioni delle persone. Le riprese della serie sono iniziate a settembre 2021 e sono terminate ad aprile 2022. In particolare la serie tv è stata girata tra Palermo e Roma, più precisamente tra Terrasini (in provincia di Palermo), Civita Castellana (in provincia di Viterbo), Frascati e Ostia.