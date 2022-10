Viola come il mare: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 28 ottobre

Questa sera, venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nella nuova puntata in onda stasera sia Viola sia Francesco fanno i conti con problemi sentimentali. Viola si sente sopraffatta all’idea di intraprendere una convivenza con Raniero. Anche Demir ha i suoi problemi. L’uomo, infatti, prova una grande amarezza perché ritiene che Farah lo abbia ingannato. A portare la giornalista e l’Ispettore Capo a mettere da parte i loro problemi personali e a lavorare insieme sarà un nuovo caso da risolvere. Una giovane atleta muore poi misteriosamente. I primi sospetti sembrano indicare il decesso per avvelenamento. Viola Vitale e Francesco Demir si lanciano nelle indagini. La giornalista, però, ha anche una importante missione da compiere. Tamara, infatti, riesce a darle un aiuto che potrebbe rivelarsi fondamentale perché Viola finalmente riesca a rintracciare l’uomo che potrebbe essere suo padre. Anche Francesco non demorde e continua a indagare sul traffico di esseri umani. L’uomo, infatti, ha un’intuizione che potrebbe portare ad una verità sconcertante.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Viola come il mare, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: