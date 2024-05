Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Demir e Viola, sempre più affiatati, si occupano della piccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah. Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l’avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l’accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna. Il ragazzo si rifiuta di collaborare e Demir è convinto della sua colpevolezza. L’intervento di Viola cambierà le cose?

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Viola come il mare 2, ma qual è il cast della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Ninni Bruschetta: Leonardo Piazza

Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

Giovanni Nasta: Turi

Chiara Tron: Tamara

Lorenzo Scalzo

Alice Arcuri

Virginia Diop

Valeria Milillo

Kyshan Wilson

Jonis Bascir

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.