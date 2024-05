Viola come il mare 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Dove vedere Viola come il mare 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Viola come il mare 2 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viola come il mare 2, ma quante puntate sono previste su Canale 5? La seconda stagione della serie televisiva è composta da 12 episodi che andranno in onda nel corso di sei serate (due episodi a puntata). La prima sarà trasmessa il 3 maggio 2024; la sesta e ultima giovedì 6 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):