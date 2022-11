Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, giovedì 10 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nell’ultima puntata, Teicheué è braccato e messo sotto torchio dagli inquirenti, ma si ostina a ripetere d’essere stato incastrato. Toccherà a Vincenzo Malinconico difenderlo. L’avvocato si ritrova in una fase delicata del suo rapporto con Alessandra Persiano. Tutto sembrava procedere serenamente quando l’arrivo di Alf riaccende le insicurezze della donna, che accarezza l’idea di accettare l’importante proposta di lavoro giunta da uno studio legale di Milano. In questo scenario, Vincenzo si ritrova all’improvviso contattato dalla seducente Veronica Starace Tarallo, bella moglie di un avvocato molto potente, che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L’avvocato Starace Tarallo, determinato a vincere la causa di separazione, offre a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: