Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tra elogio della lentezza e un eterno precariato professionale e sentimentale, Vincenzo Malinconico si barcamena tra ex moglie e figli, tra un nuovo possibile amore e la difficoltà di rinunciare al passato. Ed è in questo navigare a vista che viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e smaltirli con radicata nonchalance. In un primo momento, Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, appellandosi a principi deontologici. Poi, convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta l’incarico. Quest’avventura nei meandri della camorra, a cavallo tra commedia e giallo, darà a Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, un surreale tuttofare della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è proprio la cattiva sorte a dare il via all’indagine made in Malinconico, la notte in cui Brooke viene trovata assassinata senza un apparente motivo.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: il cast

Abbiamo visto la trama di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? Oltre al protagonista Massimiliano Gallo la fiction vede la presenza di Denise Capezza nel ruolo di Alessandro Persiano, di Francesco Di Leva nel ruolo di Tricarico, Teresa Saponangelo nel ruolo di Nives, Giovanni Ludeno nel ruolo di Espedito Lenza, Luca Gallone nel ruolo di Benny La Calamita, Chiara Celotto nel ruolo di Alagia, Francesco Cavallo nel ruolo di Alfredo, Ana Caterina Morariu nel ruolo di Veronica Starace Tarallo, Giacomo Rizzo nel ruolo di Giustino Talento, Lina Sastri nel ruolo di Assunta, Michele Placido nel ruolo di Ugo Maria Starace Tarallo, Gianfelice Imparato nel ruolo di Romolo Sesti Orfeo e Carlo Massarini nel ruolo di Mister Fantasy.

Libri

Quali sono i libri che hanno ispirato Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso? I romanzi che hanno ispirato la serie sono in tutto tre “Non avevo capito niente” (2007), “Mia suocera beve” (2010) e “Divorziare con stile” (2017); ma i romanzi della serie dedicata a Malinconico sono in tutto sette e comprendono oltre ai tre già citati: “Sono contrario alle emozioni” (2011), “Arrangiati, Malinconico” (2013), “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)” (2020) e l’ultimo “Sono felice, dove ho sbagliato?” (2022) già pubblicato con la fascetta che rimanda proprio alla serie tv di Rai 1.

Location

Dove è stata girata (location) Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso? La serie, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film, è stata girata in Campania. Per la precisione le riprese sono avvenute a Salerno e in Costiera amalfitana.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: quante puntate

Quante puntate sono previste per Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna: la prima giovedì 20 ottobre 2022; la quarta e ultima giovedì 10 novembre 2022. Tutte in prima serata. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 20 ottobre 2022

Seconda puntata: giovedì 27 ottobre 2022

Terza puntata: giovedì 3 novembre 2022

Quarta puntata: giovedì 10 novembre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.