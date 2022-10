A che ora inizia Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv di Rai 1? La messa in onda di ogni puntata della fiction è prevista per il giovedì sera alle ore 21,25. Ogni puntata avrà una durata di 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse): chiusura prevista alle ore 23,35. In tutto andranno in onda 4 puntata da 2 episodi ciascuna. Quando? Ecco la programmazione (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 20 ottobre 2022

Seconda puntata: giovedì 27 ottobre 2022

Terza puntata: giovedì 3 novembre 2022

Quarta puntata: giovedì 10 novembre 2022

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Libri

Quali sono i libri che hanno ispirato Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso? I romanzi che hanno ispirato la serie sono in tutto tre “Non avevo capito niente” (2007), “Mia suocera beve” (2010) e “Divorziare con stile” (2017); ma i romanzi della serie dedicata a Malinconico sono in tutto sette e comprendono oltre ai tre già citati: “Sono contrario alle emozioni” (2011), “Arrangiati, Malinconico” (2013), “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)” (2020) e l’ultimo “Sono felice, dove ho sbagliato?” (2022) già pubblicato con la fascetta che rimanda proprio alla serie tv di Rai 1.