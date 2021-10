Vice – L’uomo nell’ombra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Vice – L’uomo nell’ombra, film del 2018 scritto e diretto da Adam McKay. La pellicola, con protagonisti Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell, segue la storia di Dick Cheney, interpretato da Bale, dalla sua ascesa politica fino al ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Wyoming, 1963. Dick Cheney sta lottando contro l’alcolismo che lo ha portato a lasciare Yale e dedicarsi a lavori umili. Dopo che l’uomo viene fermato da un poliziotto mentre guida ubriaco, sua moglie Lynne lo convince a ripulire la sua vita. 1968. Cheney trova lavoro come stagista alla Casa Bianca durante l’amministrazione Nixon. Lavorando sotto il consulente economico di Nixon, Donald Rumsfeld, diventa un esperto politico, impegnato a destreggiarsi tra impegni con Lynne e le sue due figlie, Liz e Mary. Cheney ascolta Henry Kissinger che discute del bombardamento segreto della Cambogia col presidente Nixon, rivelandogli il vero potere del ramo esecutivo. L’atteggiamento non favorevole di Rumsfeld li porta a essere allontanati da Nixon, evento che si rivelerà un colpo di fortuna per entrambi gli uomini: dopo le dimissioni di Nixon, legate allo scandalo Watergate, Cheney assume la carica di capo di gabinetto della Casa Bianca per il presidente Gerald Ford, mentre Rumsfeld diventa segretario della difesa.

Vice – L’uomo nell’ombra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vice – L’uomo nell’ombra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Bale: Dick Cheney

Amy Adams: Lynne Cheney

Steve Carell: Donald Rumsfeld

Sam Rockwell: George W. Bush

Alison Pill: Mary Cheney

Tyler Perry: Colin Powell

Jesse Plemons: Kurt, il narratore

Lily Rabe: Liz Cheney

Justin Kirk: Scooter Libby

Don McManus: David Addington

LisaGay Hamilton: Condoleezza Rice

Stephen Adly Guirgis: George Tenet

Matthew Jacobs: Antonin Scalia

Shea Whigham: Wayne Vincent

Eddie Marsan: Paul Wolfovitz

Stefania LaVie Owen: Joan

Kirk Bovill: Henry Kissinger

Bill Camp: Gerald Ford

Fay Masterson: Edna Vincent

Alfred Molina: cameriere

Bill Pullman: Nelson Rockefeller

Cailee Spaeny: Lynne Cheney adolescente

John Hillner: George H. W. Bush

Streaming e tv

Dove vedere Vice – L’uomo nell’ombra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.