Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Viaggio nell’isola misteriosa (titolo originale: Journey 2 the Mysterious Island), film del 2012 diretto da Brad Peyton. Si tratta del seguito del film del 2008 Viaggio al centro della Terra e, come il suo predecessore, è liberamente tratto da un romanzo di Jules Verne: L’isola misteriosa. Ma vediamo insieme la trama, il cast e le altre informazioni sul film.

Trama

Ottawa, Canada. A notte fonda, il giovane Sean Anderson è impegnato a scappare, a bordo della sua moto, da dei poliziotti, che tentano di fermarlo in quanto ha violato una struttura di polizia attrezzata per le comunicazioni satellitari per ricevere un misterioso messaggio. Sean finisce anche nella piscina di una casa privata, e solo l’intervento del suo muscoloso patrigno, Hank Parsons (con cui Sean non è mai stato in ottimi rapporti), gli evita di essere mandato in riformatorio. Tornato a casa, Sean riesce a decifrare il messaggio criptato in codice Morse insieme a Hank (diventato esperto in decrittazione negli anni trascorsi in marina militare): esso dice che la famosa Isola Misteriosa di cui raccontava Jules Verne esiste veramente e che la relativa mappa, con le coordinate geografiche, secondo le quali l’isola si trova al largo delle Palau, si ottiene unendo nel modo corretto le mappe presenti in tre libri, che parlano tutti di un’isola: L’isola misteriosa di Jules Verne, L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Sean intuisce subito che il messaggio gli è stato mandato da suo nonno, Alexander Anderson, scomparso due anni prima durante una spedizione nell’oceano Pacifico alla ricerca dell’Isola Misteriosa, e così parte per le Palau insieme a Hank…

Viaggio nell’isola misteriosa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Viaggio nell’isola misteriosa, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josh Hutcherson: Sean Anderson

Dwayne Johnson: Hank Parsons

Michael Caine: Alexander Anderson

Vanessa Hudgens: Kailani

Luis Guzmán: Gabato

Kristin Davis: Liz Anderson

Anna Colwell: Jessica

Stephen Caudill: poliziotto

Branscombe Richmond: guida turistica

Walter Bankson: giocatore di Hockey

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nell’isola misteriosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

