Viaggio nella grande bellezza, Torino: anticipazioni terza puntata

Questa sera, 24 giugno 2021, su Canale 5 va in onda la terza puntata della nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza, i doc-evento con Cesare Bocci. Nella terza puntata di questa sera dal titolo “Torino”, l’attore racconta la grande città piemontese, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli. Non mancheranno ospiti e testimoni a impreziosire il racconto di Bocci, che torna a vestire i panni della guida d’eccezione. La nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza è composta da cinque puntate, cinque appuntamenti inediti per raccontare la grande bellezza del nostro Paese e non solo, attraverso luoghi, personaggi e storie. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di oggi, 24 giugno 2021.

Anticipazioni e ospiti

Per capire il fascino di Torino bisogna entrare nei suoi palazzi, nei musei, nei monumenti storici, tra residenze dei Savoia, Mole Antonelliana, Venaria Reale e Museo Egizio. E ricordare la città dell’automobile, indissolubilmente legata alla Famiglia Agnelli, e quella pioniera del progresso. Per Bocci si tratta di un viaggio nel tempo, tra le cucine reali del Seicento, gli intrighi della corte del Settecento, i profumi dei caffè dell’Ottocento, gli entusiasmi della Rivoluzione Industriale e quelli del Boom Economico.

Un percorso lungo la città che è anche la custode secolare della reliquia più preziosa del cristianesimo, la Sacra Sindone, che si contrappone a un altro volto del capoluogo, quello della Torino esoterica, ricca di magia, mistero e segreti. Tra i testimoni della grande bellezza di Torino: Enrica Pagella, direttore dei Musei Reali; Bruno Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia; Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie; Christian Greco, direttore del Museo Egizio; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e istituzione della città; Paola Zini, presidente della Reggia di Venaria Reale; Chiara Teolato, direttore e responsabile delle collezioni di Palazzo Carignano; Mariella Mengozzi, direttore del Mauto.

Viaggio nella grande bellezza: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di stasera, ma quante puntate sono previste per la nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza? Si tratta in tutto di cinque appuntamenti inediti, in onda su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 ogni giovedì dal 10 giugno 2021. Nel corso di questi nuovi episodi, la trasmissione realizzata da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, racconterà le più Grandi Storie d’Amore di tutti i tempi; le più importanti Famiglie Reali dell’Occidente; Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli; lo splendore del Medioevo, nell’incanto di Assisi e Orvieto; la complessa figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo.

Cesare Bocci, volto amatissimo dal pubblico televisivo, restituirà al pubblico di Canale 5, con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, le emozioni suscitate dalle persone incontrate, dall’impatto con opere di grande bellezza, dai suggestivi ambienti visitati. Ogni puntata inizia alle 21.20 e finisce intorno a mezzanotte e un quarto, ha quindi una durata complessiva di circa 3 ore (pubblicità incluse). Il primo episodio va in oda giovedì 10 giugni 2021, l’ultimo l’8 luglio. Di seguito la programmazione completa di Viaggio nella grande bellezza su Canale 5 (attenzione: potrebbe cambiare).

Prima puntata: giovedì 10 giugno 2021, ore 21.20

Seconda puntata: giovedì 17 giugno 2021, ore 21.20

Terza puntata: giovedì 24 giugno 2021,ore 21.20

Quarta puntata: giovedì 1 luglio 2021, ore 21.20

Quinta puntata: giovedì 8 luglio 2021, ore 21.20

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Viaggio nella grande bellezza in diretta tv e live streaming? La nuova stagione con i doc-evento, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da giovedì 17 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su Mediaset Infinity sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.