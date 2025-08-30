Viaggio al centro della Terra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Viaggio al centro della Terra, pellicola americana del 2008 diretta da Eric Brevig. Liberamente ispirato al romanzo Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, più che il remake dell’omonima pellicola del 1959 di Henry Levin è un seguito, ambientato nel XXI secolo, del romanzo di Verne, che si svolgeva invece nel XIX secolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Boston il vulcanologo Trevor Anderson riceve la visita di sua cognata, la moglie di suo fratello Max, scomparso dieci anni prima durante una spedizione scientifica in Islanda. La donna ha portato con sé il figlio Sean per fargli trascorrere dieci giorni con lo zio, che non vedeva da sei anni. Annoiati, Sean e Trevor iniziano a rovistare all’interno di una scatola appartenente a Max e vi trovano molti oggetti, tra cui una copia del famoso romanzo di Jules Verne Viaggio al centro della Terra, sulle cui pagine Max aveva scritto molti appunti. Interessandosi alle note scritte dal fratello, Trevor si reca al laboratorio dove Max lavorava e vi trova altri appunti che suggeriscono di viaggiare per l’Islanda.

Non riuscendo a riportare Sean dalla madre, Trevor intraprende l’avventura insieme al giovane. In aereo, Sean riesce a decifrare il nome di un istituto vulcanologico da un libro. Giunti sull’isola, dopo un lungo viaggio in automobile, i due incontrano Hannah, la figlia del defunto fondatore dell’istituto, una giovane ed esperta guida di montagna il cui aiuto è necessario per trovare ed estrarre il corpo metallico di un importante rilevatore di attività sismica in cima ad un vulcano spento. Lassù i tre vengono sorpresi da un temporale, che li costringe ad abbandonare il sensore (essendo di metallo esso attrae i fulmini) e a rifugiarsi in una grotta…

Viaggio al centro della Terra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Viaggio al centro della Terra, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano e Garth Gilker. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Brendan Fraser: prof. Trevor Anderson

Josh Hutcherson: Sean Anderson

Anita Briem: Hannah Sigurbjörnsdóttir

Seth Meyers: Professor Alan Kitzens

Jane Wheeler: Elizabeth Anderson

Giancarlo Caltabiano: Leonard

Jean Michel Paré: Max Anderson

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio al centro della Terra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.