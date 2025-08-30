Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Viaggio al centro della terra: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Viaggio al centro della Terra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Viaggio al centro della Terra, pellicola americana del 2008 diretta da Eric Brevig. Liberamente ispirato al romanzo Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, più che il remake dell’omonima pellicola del 1959 di Henry Levin è un seguito, ambientato nel XXI secolo, del romanzo di Verne, che si svolgeva invece nel XIX secolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Boston il vulcanologo Trevor Anderson riceve la visita di sua cognata, la moglie di suo fratello Max, scomparso dieci anni prima durante una spedizione scientifica in Islanda. La donna ha portato con sé il figlio Sean per fargli trascorrere dieci giorni con lo zio, che non vedeva da sei anni. Annoiati, Sean e Trevor iniziano a rovistare all’interno di una scatola appartenente a Max e vi trovano molti oggetti, tra cui una copia del famoso romanzo di Jules Verne Viaggio al centro della Terra, sulle cui pagine Max aveva scritto molti appunti. Interessandosi alle note scritte dal fratello, Trevor si reca al laboratorio dove Max lavorava e vi trova altri appunti che suggeriscono di viaggiare per l’Islanda.

Non riuscendo a riportare Sean dalla madre, Trevor intraprende l’avventura insieme al giovane. In aereo, Sean riesce a decifrare il nome di un istituto vulcanologico da un libro. Giunti sull’isola, dopo un lungo viaggio in automobile, i due incontrano Hannah, la figlia del defunto fondatore dell’istituto, una giovane ed esperta guida di montagna il cui aiuto è necessario per trovare ed estrarre il corpo metallico di un importante rilevatore di attività sismica in cima ad un vulcano spento. Lassù i tre vengono sorpresi da un temporale, che li costringe ad abbandonare il sensore (essendo di metallo esso attrae i fulmini) e a rifugiarsi in una grotta…

Viaggio al centro della Terra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Viaggio al centro della Terra, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano e Garth Gilker. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Brendan Fraser: prof. Trevor Anderson
  • Josh Hutcherson: Sean Anderson
  • Anita Briem: Hannah Sigurbjörnsdóttir
  • Seth Meyers: Professor Alan Kitzens
  • Jane Wheeler: Elizabeth Anderson
  • Giancarlo Caltabiano: Leonard
  • Jean Michel Paré: Max Anderson

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio al centro della Terra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) dell’ottava puntata in replica
TV / Finalmente la felicità: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) dell’ottava puntata in replica
TV / Finalmente la felicità: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
TV / Folle ossessione: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 29 agosto: Le mie ragazze di carta, Tradimento
TV / Le mie ragazze di carta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 29 agosto
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / La chimera: tutto quello che c’è da sapere sul film
Musica / Jake La Furia: “Viviamo un’epoca di fascismi poco mascherati, la politica è fatta da papponi”
Ricerca