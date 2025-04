Quanto dura (durata) la Via Crucis 2025: a che ora finisce, l’orario

Quanto dura (durata) la Via Crucis 2025 in programma stasera al Colosseo? A che ora finisce? L’evento religioso si svolgerà stasera, venerdì Santo, 18 aprile 2025, dalle ore 21 alle ore 22,30. La durata complessiva dell’evento sarà quindi di circa 1 ora e mezzo. Papa Francesco non è presente per la sua convalescenza. A presiedere il rito è il cardinale vicario di Roma Baldo Reina.

Dopo la celebrazione Rai 1 manderà in onda Mixer e poi The Miracle Club. Prima invece, a partire dalle 20.30, ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto quanto dura (durata) e a che ora finisce la Via Crucis 2025, scopriamo dove seguirla in diretta televisiva e live streaming. La processione con la croce, come già detto, si svolge il venerdì santo che quest’anno capita il 18 aprile 2025 dalle ore 21. Viene trasmessa in diretta televisiva in mondovisione su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando e al tasto 101 per la pay-tv di Sky. In alternativa la celebrazione è disponibile anche su TV2000, al canale 28 del digitale terrestre. Ma non solo TV. La Via Crucis viene trasmessa anche in live streaming tramite RaiPlay, il servizio gratuito di Viale Mazzini a cui è possibile accedere via app o tramite desktop. Anche in streaming sui canali social di Vatican Media.