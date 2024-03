Via Crucis 2024 con Papa Francesco: le 14 stazioni e le meditazioni

Quali sono le stazioni della Via Crucis 2024 con Papa Francesco di oggi? Questa sera, 29 marzo 2024, Venerdì Santo, Papa Francesco presiede la Via Crucis 2024. Si tratta di un appuntamento importante per i fedeli seguito in tutto il mondo. Attraverso la processione con la croce, si ripercorrono tramite le 14 stazioni la Passione e la morte in croce di Gesù. Papa Francesco per la prima volta nel suo pontificato ha scelto di scrivere personalmente le meditazioni che accompagnano le quattordici stazioni. Le 14 stazioni tradizionali rappresentano gli ultimi istanti della vita di Gesù, con la sua condanna e morte in croce, e sono le seguenti:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

E le meditazioni? È il Papa stesso quest’anno a redigere le meditazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. È la prima volta che accade nel pontificato di Jorge Mario Bergoglio. “In preghiera con Gesù sulla via della Croce” è il tema scelto per le riflessioni che accompagneranno le quattordici stazioni che ricordano il percorso di Gesù verso il Golgota. Un titolo che fa capire il carattere profondamente “meditativo” di questi testi che saranno dunque “un atto di meditazione e spiritualità, con Gesù al centro. Lui che fa il cammino della Croce e ci si mette in cammino con Lui. È tutto molto incentrato su quello che Gesù e vive in quel momento ed è chiaro che ci si allarga al tema della sofferenza…”.

Biglietti

Abbiamo visto le stazioni e le meditazioni della Via Crucis 2024 con Papa Francesco, ma per seguirla dal vivo bisogna acquistare dei biglietti? Dove? Ve lo diciamo subito: per assistere alla Via Crucis di Venerdì Santo, 29 marzo 2024, al Colosseo non serve nessun biglietto. Si può seguire tutto gratuitamente. Per partecipare agli eventi della Settimana Santa invece è necessario procurarsi i biglietti, del tutto gratuiti, scrivendo alla Prefettura del Vaticano. La vendita dei biglietti per visitare il Colosseo, secondo il sito del Parco Colosseo, sono stati sospesi fino a quando la questura di Roma non diramerà il piano di sicurezza.