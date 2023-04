Via Crucis 2023 con Papa Francesco: stazioni, orario, strade chiuse e streaming

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21 al Colosseo (Roma) va in scena la Via Crucis con Papa Francesco, fisicamente assente “per via del freddo intenso di questi giorni”. Per l’evento la piazza sarà suddivisa in più settori con diversi varchi d’accesso. Per questo sono stati già ufficializzati diversi piani stradali per gli ingressi e per avvisare i cittadini su eventuali disagi. Ma quali sono le stazioni e le meditazioni della Via Crucis 2023 presieduta oggi, 7 aprile 2023, da Papa Francesco? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Stazioni e meditazioni

Quali sono le stazioni della Via Crucis 2023 con Papa Francesco? Le 14 stazioni tradizionali rappresentano gli ultimi istanti della vita di Gesù prima della Resurrezione e sono le seguenti:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

E le meditazioni? Notizia in aggiornamento…

Via Crucis 2023 con Papa Francesco: strade chiuse e deviazioni

Quali sono le strade chiuse e le deviazioni previste per la Via Crucis 2023 con Papa Francesco di oggi al Colosseo? Per l’evento la piazza sarà suddivisa in più settori con diversi varchi d’accesso. Per questo sono stati già ufficializzati diversi piani stradali per gli ingressi e per avvisare i cittadini su eventuali disagi.

L’area delle celebrazioni coinvolgerà: piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro Palatino, area archeologica dei Fori Imperiali.

Sarà possibile accedere all’area attraverso dei varchi di accesso raggiungibili in: via dei Fori Imperiali/ largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane·, piazza del Colosseo/via Caudia, via di San Gregorio/via dei Cerchi, via dei Fori Imperiali/Clivio di Acilio, via degli Annibaldi/ponte pedonale, via Nicola Salvi/via delle Terme di Tito, piazza del Colosseo/via Labicana, piazza del Colosseo/scalinata che conduce a via Celio Vìbenna, via di San Gregorio/via Celio Vìbenna.

Per la Via Crucis 2023 con Papa Francesco sarà previsto lo sgombero nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile di tutti i veicoli in sosta nelle seguenti vie: San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Sacra, via di San Bonaventura (per circa 200 metri da via Sacra), via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a largo Corrado Ricci), via della Salara Vecchia, Clivio di Venere Felice, largo Corrado Ricci, piazza di San Francesca Romana, largo Gaetana Agnese, via degli Annibaldi, via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via del Fagutale (tra largo Assen Peikov e largo Gaetana Agnesi), via Nicola Salvi, via del Monte Oppio (dal civico 4 a largo Assen Peikov solo lato destro nel senso di marcia) via delle Terme di Tito (dal civico 76 a via Nicola Salvi), via del Tempio della Pace (da via dei Fori Imperiali a via del Colosseo) e via in Miranda. Potranno restare in sosta soltanto i mezzi al servizio di persone con disabilità e veicoli con targa diplomatica.

Modifiche sulla viabilità e con deviazioni dei bus partiranno già dalle ore 12:00 di venerdì 7 aprile. Da mezzogiorno e fino a cessate esigenze della giornata, chiusura al pubblico delle aree archeologiche dell’Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano. Dalle 13:00 sarà chiuso il traffico in via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo direttrice verso piazza Porta Capena), via Cavour (da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci solo direttrice verso largo Corrado Ricci, via del Parco del Celio). Nel pomeriggio, dalle 15:00 verranno chiuse verso piazza del Colosseo anche via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Verso la chiusura sotto richiesta della Questura anche la fermata della metro di Colosseo (dalle ore 13).

Biglietti

Per partecipare alla Via Crucis 2023 con Papa Francesco bisogna acquistare dei biglietti? Dove? Ve lo diciamo subito: per assistere alla Via Crucis di venerdì 7 aprile al Colosseo non serve nessun biglietto. Si può seguire tutto gratuitamente. Per partecipare agli eventi della Settimana Santa invece è necessario procurarsi i biglietti, del tutto gratuiti, scrivendo alla Prefettura del Vaticano. La vendita dei biglietti per visitare il Colosseo, secondo il sito del Parco Colosseo, sono stati sospesi fino a quando la questura di Roma non diramerà il piano di sicurezza.

Streaming e diretta TV

Dove vedere la Via Crucis 2023 con Papa Francesco in diretta tv e streaming? L’appuntamento per i fedeli del Venerdì Santo avviene anche tramite Rai 1 oltre che su TV2000 in contemporanea. Seguire la Via Crucis da casa è possibile grazie al primo canale di Viale Mazzini che trasmette in chiaro la funzione. A che ora inizia la funzione? Alle ore 21 la Via Crucis viene trasmessa in diretta su Rai 1. Chi vuole seguire la funzione può quindi sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando così come al tasto 101 di Sky. Chi preferisce TV2000 trova il canale al tasto 28 del digitale terrestre. Non solo tv. Si può seguire la Via Crucis anche via streaming tramite RaiPlay oppure il servizio live di TV2000.