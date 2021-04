Via Crucis 2021 con Papa Francesco: le stazioni e le meditazioni

Questa sera, 2 aprile, Venerdì Santo, Papa Francesco presiede la Via Crucis 2021, che si tiene anche quest’anno sul sagrato di Piazza San Pietro, a causa delle restrizioni per il Covid. Un appuntamento molto seguito dai fedeli, con il quale si ripercorre, attraverso le 14 stazioni, la Passione e la morte in croce di Gesù. Ad accompagnare il Papa quest’anno saranno venti bambini e ragazzi. La Via Crucis 2021 è trasmessa in diretta dalle 21 su Rai 1 e TV2000.

Anche quest’anno la processione non si farà al Colosseo ma verrà allestita sul Sagrato della Basilica vaticana e non vedrà la presenza di pubblico. Ad accompagnare Papa Francesco venti bambini e ragazzi di Roma e Foligno. I testi delle 14 stazioni sono stati preparati dai ragazzi del catechismo della parrocchia romana Santi Martiri d’Uganda e dagli scout del “Foligno I”, i disegni che illustrano le varie tappe realizzati dagli ospiti di due case famiglia di Roma.

Nel dettaglio, quattro ragazzi leggeranno le meditazioni che candiscono le 14 stazioni, e al fianco del Pontefice ci saranno otto ragazzi portatori della croce e otto che reggeranno le fiaccole. Il percorso, come lo scorso anno, traccerà un cerchio attorno all’obelisco di Piazza San Pietro. Ci sarà anche un piccolo pubblico “in presenza” nella zona del sagrato della Basilica Vaticana, composto da altri 40 ragazzi. Rappresenteranno i 500 ragazzi del catechismo della Prima comunione e della Cresima della parrocchia romana dei Santi Martiri dell’Uganda, i 145 scout, dai “lupetti” ai “rover” e alle “scolte” del gruppo scout Agesci “Foligno I”, i 30 bambini e giovanissimi della casa famiglia romana “Tetto Casal Fattoria” e gli otto piccoli, tra i 3 e gli 8 anni, della casa “Mater Divini Amoris”. Tutti protagonisti della preparazione dei testi e dei disegni che ci faranno rivivere, con il Papa, la Passione e morte di Gesù.

Streaming e tv

Abbiamo visto le stazioni e le meditazioni della Via Crucis 2021 con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La celebrazione verrà trasmessa in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 20,50. Come detto, la celebrazione sarà anticipata, come da tradizione, da Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, quest’anno intitolato Il dolore e la speranza, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. La Via Crucis 2021 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it e Vatican News.

