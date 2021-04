Via Crucis 2021 con Papa Francesco: orario, stazioni, testo, streaming e diretta tv

La Via Crucis 2021, la seconda in epoca Covid, è presieduta questa sera, Venerdì Santo 2 aprile, da Papa Francesco in Piazza San Pietro. Tutti i fedeli potranno seguire le mediazioni e le stazioni grazie alla diretta tv su Rai 1 e Tv2000 a partire dalle 21. Anche quest’anno la Via Crucis si terrà non al Colosseo ma in una Piazza San Pietro quasi deserta a causa delle restrizioni per la pandemia. Ma quali sono i testi, le stazioni e le meditazioni della Via Crucis 2021 presieduta oggi, 2 aprile, da Papa Francesco? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Stazioni e meditazioni

Ci saranno venti bambini e ragazzi di Roma e Foligno ad accompagnare Papa Francesco nella Via Crucis 2021, che anche quest’anno, come nel 2020, si terrà a Piazza San Pietro. Sono molti più però i giovani che hanno preparato le meditazioni, e che verranno lette da quattro di loro. Altri 40 ragazzi staranno tra il pubblico “in presenza” nella zona del sagrato della Basilica Vaticana. Rappresenteranno i 500 ragazzi del catechismo della Prima comunione e della Cresima della parrocchia romana dei Santi Martiri dell’Uganda, i 145 scout, dai “lupetti” ai “rover” e alle “scolte” del gruppo scout Agesci “Foligno I”, i 30 bambini e giovanissimi della casa famiglia romana “Tetto Casal Fattoria” e gli otto piccoli, tra i 3 e gli 8 anni, della casa “Mater Divini Amoris”. Tutti protagonisti della preparazione dei testi e dei disegni che ci faranno rivivere, con il Papa, la Passione e morte di Gesù.

Come spiega a Vatican News don Luigi D’Errico, parroco della chiesa nel quartiere Ardeatino, accanto ai quattro lettori della via Crucis 2021, uno per ogni realtà educativa coinvolta, con Papa Francesco “ci saranno otto ragazzi portatori della croce e otto che reggeranno le fiaccole” lungo il percorso delle 14 stazioni, che come nel 2020, traccerà un cerchio attorno all’obelisco di Piazza San Pietro. In questo percorso cammineranno al fianco del Pontefice i ragazzi del catechismo di don Luigi, alcuni scout umbri e i bambini e ragazzi di due case famiglia romane.

Via Crucis 2021: streaming e diretta tv

Ma dove vedere la Via Crucis 2021 in diretta tv e in streaming? L’appuntamento tradizionale per tutti i fedeli ogni Venerdì Santo, che ripercorre le tappe della Passione e della morte di Gesù, viene come di consueto trasmesso in diretta da Rai 1. Collegamento a partire dalle 20.50 e inizio della cerimonia dal sagrato di Piazza San Pietro alle 21 di questa sera, 2 aprile 2021. Rai 1 è visibile in chiaro al tasto 1 del digitale terrestre (501 in HD) e al canale 101 di Sky. Chi preferisce può seguire la via Crucis anche su Tv2000, al tasto 28 del digitale terrestre. La Via Crucis 2021 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it e Vatican News, qui di seguito la loro diretta dal canale YouTube.

La diretta della cerimonia del Venerdì Santo su Rai 1 è preceduta e seguita da alcuni speciali. Alle 20.30 Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, quest’anno intitolato Il dolore e la speranza, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna; alle 20.50 ha inizio la diretta della Via Crucis a cura di TG1 e Rai Vaticano in collegamento con Vatican Media; alle 22.40 in prima tv assoluta il doc realizzato nel 2018 da Wim Wenders “Papa Francesco – Un uomo di parola”; quindi alle 00.10 Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo e a chiudere, alle 00.45, Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta e il Coro, guidato dal M° Lorenzo Fratini.

Pasqua 2021: le celebrazioni di Papa Francesco

Di seguito le celebrazioni per la Pasqua 2021 con Papa Francesco:

VENERDÌ SANTO (2 aprile 2021)

Passione del Signore: ore 18.00 (Tv2000)

Via Crucis a Piazza San Pietro: ore 21.00 (Tv2000, Rai 1)

SABATO SANTO (3 aprile 2021)

Veglia Pasquale: ore 19.30 (Tv2000)

DOMENICA DI PASQUA (4 aprile 2021)

Santa Messa del Giorno: ore 10.00 (Tv2000, Rai 1 con diretta dalle 9.50)

Urbi et Orbi: ore 12.00 (Tv2000, Rai 1)

