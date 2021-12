Via col vento: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 25 dicembre 2021, giorno di Natale, alle ore 20 su Rete 4 va in onda Via col vento, film del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, il film è ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione e la successiva era della ricostruzione e racconta la storia di Rossella O’Hara (interpretata da Vivien Leigh), volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, della sua ossessione romantica per Ashley Wilkes (Leslie Howard), sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), del suo matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable).

Via col vento: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Via col vento, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clark Gable: Rhett Butler

Vivien Leigh: Rossella O’Hara

Leslie Howard: Ashley Wilkes

Olivia de Havilland: Melania Hamilton

Thomas Mitchell: Geraldo O’Hara

Barbara O’Neil: Elena O’Hara

Evelyn Keyes: Susele O’Hara

Ann Rutherford: Carole O’Hara

George Reeves: Stuart Tarlenton

Fred Crane: Brent Tarlenton

Hattie McDaniel: Mami

Oscar Polk: Pork

Butterfly McQueen: Prissy

Victor Jory: Jonas Wilkerson

Everett Brown: Sam

Howard Hickman: John Wilkes

Alicia Rhett: Lydia Wilkes

Rand Brooks: Carlo Hamilton

Carroll Nye: Franco Kennedy

Laura Hope Crews: zia Pittypat

Eddie “Rochester” Anderson: zio Pietro

Harry Davenport: dottor Meade

Leona Roberts: Carolina Meade

Jane Darwell: signora Merriwether

Ona Munson: Bella Watling

Streaming e tv

Dove vedere Via col vento in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2021 – alle ore 20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.