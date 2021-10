Vi perdono ma inginocchiatevi: trama, cast e streaming del film in onda stasera su La7

Questa sera, sabato 30 ottobre 2021, alle ore 22.30 su La7 va in onda il film Vi perdono ma inginocchiatevi, pellicola per la televisione del 2012, trasmesso per la prima volta proprio da La7 in occasione del ventennale della strage di Capaci nella quale morì Giovanni Falcone. Oggi il film viene riproposto dopo l’intervista esclusiva tramessa in prima serata dalle 21.20 del direttore del Tg La7 Enrico Mentana all’ex magistrato Ilda Boccassini. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Vi perdono ma inginocchiatevi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film narra la vita dei tre poliziotti della scorta del giudice Falcone (Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo) e dei loro familiari, fino alla “strage di Capaci” con la loro drammatica fine insieme a Falcone e alla moglie. Antonio Montinaro sposato con Tina, nasce a Calimera ed è il capo scorta della Quarto Savona Quindici. Ha due figli di nome Gaetano (5 anni) e Giovanni (1 anno). Tina è una donna premurosa e che tiene alla sua famiglia, lavora in un negozio. Il figlio Gaetano insiste nel convincere il papà a portarlo alle giostre, ma purtroppo non è possibile per il lavoro duro e pericoloso che svolge. Antonio credeva molto in Giovanni Falcone, tanto da sembrare agli occhi dei colleghi quasi innamorato del giudice più che di sua moglie.

Vito Schifani è nato a Palermo ed è sposato con Rosaria Costa. Da poco ha avuto un bimbo di nome Antonio Emanuele. Rosaria, una ragazza di 22 anni, nonostante sia già mamma, cerca sempre di far sì che Vito abbia un sabato libero per divertirsi con lei. Purtroppo il destino non ha voluto ciò. Rosaria Costa è stata la donna che durante i funerali di suo marito e dei suoi colleghi lesse la lettera che commosse tutta Palermo e andò in tutti i tg che trasmettevano il funerale. Il loro figlio Emanuele, rimasto orfano a soli quattro mesi di vita, adesso è entrato nella guardia di Finanza. Rocco Dicillo, nato a Triggiano vicino a Bari, fidanzato con Alba, prima della strage era appena entrato nella Quarto Savona Quindici. Amava i suoi genitori più di ogni altra cosa.

Vi perdono ma inginocchiatevi: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Vi perdono ma inginocchiatevi, ma qual è il cast? La pellicola è diretta da Claudio Bonivento, nel cast troviamo Tony Sperandeo, Massimo Ghini, Lollo Franco, Francesco Venditti, Raffaella Rea, Silvia D’Amico, Vito Di Bella. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tony Sperandeo: Cupane

Massimo Ghini: Vincenzo Parisi

Lollo Franco: Paolo Borsellino

Vito Di Bella: Vito Schifani

Silvia D’Amico: Rosaria Costa Schifani

Francesco Venditti: Antonio Montinaro

Raffaella Rea: Tina Martinez Montinaro

Lorenzo Roma: Rocco Dicillo

Streaming e tv

Dove vedere Vi perdono ma inginocchiatevi in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 30 ottobre 2021 – alle ore 22.30 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.