Versailles – Scandali a Corte: trama e cast della puntata di oggi, 6 novembre

Stasera, sabato 6 novembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Versailles – Scandali a corte, una serie tv internazionale (già trasmessa da Netflix) in costume che narra segreti, passioni, scandali, potere e intrighi politici. La fiction vanta splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente per il set e fantastiche scenografie: una grande produzione internazionale girata nella sfarzosa location del Castello di Versailles con un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese). Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 novembre.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio in onda stasera, la duchessa Enrichetta si ammala improvvisamente dopo esser rientrata da una visita dal fratello in Inghilterra, sembra possa esser stata avvelenata. Re Luigi decide di chiudere l’accesso a Versailles. Nella seconda puntata di oggi, a corte si verificano una serie di avvelenamenti. Fabien riesce a salvare il Delfino da Rohan. Filippo si rifiuta di tornare a Versailles.

Infine nell’ultimo episodio di oggi, 6 novembre 2021, secondo le anticipazioni di Versailles, Filippo è costretto a sposare la principessa Palatine per consolidare l’alleanza con la Germania e quando la principessa arriva, Luigi organizza un gran ballo. Intanto a corte avviene un altro avvelenamento.

Versailles – Scandali a corte: il cast

Abbiamo visto la trama di oggi – 6 novembre 2021 – di Versailles – Scandali a Corte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Blagden: Luigi XIV di Francia

Alexander Vlahos: Filippo I Duca d’Orléans

Tygh Runyan: Fabien Marchal

Stuart Bowman: Alexandre Bontemps

Amira Casar: Béatrice

Evan Williams: Chevalier de Lorraine

Noémie Schmidt: Enrichetta d’Inghilterra

Anna Brewster: Françoise-Athénaïs

Sarah Winter: Louise de La Vallière

Elisa Lasowski: Maria Teresa d’Asburgo

Pip Torrens: Cassel

Suzanne Clément: Madame Agathe

Catherine Walker: Scarron

Maddison Jaizani: Sophie

Jessica Clark: Elisabetta Carlotta del Palatinato

Harry Hadden-Paton: Gaston

Greta Scacchi: Madeleine de Foix

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Versailles – Scandali a Corte in onda su La7? In tutto sono state girate tre stagioni da dieci episodi ciascuna. In totale sono quindi previsti 30 episodi che saranno trasmessi 2 o 3 alla volta a partire da sabato 9 ottobre 2021 alle ore 21,15.