Versailles – Scandali a Corte: trama e cast della puntata di oggi, 16 ottobre

Stasera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Versailles – Scandali a corte, una serie tv internazionale (già trasmessa da Netflix) in costume che narra segreti, passioni, scandali, potere e intrighi politici. La fiction vanta splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente per il set e fantastiche scenografie: una grande produzione internazionale girata nella sfarzosa location del Castello di Versailles con un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese). Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 ottobre.

Anticipazioni (trama)

Guidati da Montcourt, i banditi continuano a uccidere gli amici del, inclusa la sua figlioccia. Fabien ha il compito di assicurare gli assassini alla giustizia.

Versailles – Scandali a corte: il cast

Abbiamo visto la trama di oggi – 16 ottobre 2021 – di Versailles – Scandali a Corte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Blagden: Luigi XIV di Francia

Alexander Vlahos: Filippo I Duca d’Orléans

Tygh Runyan: Fabien Marchal

Stuart Bowman: Alexandre Bontemps

Amira Casar: Béatrice

Evan Williams: Chevalier de Lorraine

Noémie Schmidt: Enrichetta d’Inghilterra

Anna Brewster: Françoise-Athénaïs

Sarah Winter: Louise de La Vallière

Elisa Lasowski: Maria Teresa d’Asburgo

Pip Torrens: Cassel

Suzanne Clément: Madame Agathe

Catherine Walker: Scarron

Maddison Jaizani: Sophie

Jessica Clark: Elisabetta Carlotta del Palatinato

Harry Hadden-Paton: Gaston

Greta Scacchi: Madeleine de Foix

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Versailles – Scandali a Corte in onda su La7? In tutto sono state girate tre stagioni da dieci episodi ciascuna. In totale sono quindi previsti 30 episodi che saranno trasmessi 2 o 3 alla volta a partire da sabato 9 ottobre 2021 alle ore 21,15.