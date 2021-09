Chi è Veronica Gentili, la giornalista di Buoni o cattivi

Chi è Veronica Gentili, la giornalista e conduttrice tv che guida il nuovo programma di Italia 1 Buoni o cattivi? Si tratta di una giornalista, conduttrice tv e attrice italiana. Nasce a Roma il 9 luglio 1982. E’ figlia della pittrice Netta Vespignani, già moglie del pittore Renzo. Diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 2006, inizia a lavorare per il cinema, la televisione e il teatro, collaborando anche nella stesura di alcune sceneggiature teatrali. Debutta come attrice nel 1999 nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Giornalista pubblicista dal 2015, Veronica Gentili acquisisce notorietà al pubblico già nel 2013, dopo la partecipazione come ospite al programma Piazzapulita su LA7. Nel 2016 inizia a scrivere sul Fatto Quotidiano e diventa poi ospite fissa di alcuni talk show quali La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break, sempre in onda su LA7. Nel 2018 diventa co-conduttrice del programma Stasera Italia, in onda su Rete 4, oltre che a commentare le elezioni politiche italiane. Tutti i weekend è presente su Rete 4 nel programma Stasera Italia Weekend, mentre, durante le vacanze estive, presenta tutti i giorni Stasera Italia Estate e dal 2020 presenta Stasera Italia News, sempre durante il periodo estivo. Da luglio 2021 conduce un nuovo programma di approfondimento politico in onda in prima serata su Rete 4, intitolato Controcorrente. Da settembre 2021 conduce un nuovo programma di politica e attualità in onda in prima serata su Italia 1, intitolato Buoni o Cattivi. Veronica Gentili, ovviamente, è presente sui social network (qui il suo profilo Instagram).

