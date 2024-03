Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 9 marzo 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 9 marzo 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 9 marzo 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 9 marzo 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano Riccardo Scamarcio, protagonista di Race for Glory: Audi vs Lancia, al cinema dal 14 marzo. In studio Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dall’11 marzo, tutti i giorni, dalle ore 10.55, in diretta su Rete 4, con Mattino 4.

Prosegue la carrellata dei personaggi più amati di Terra amara: questa settimana sarà ospite Erkan Bektaş, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Abdülkadir Keskin. Si parlerà di amore con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo sette anni di fidanzamento, tra qualche mese, convoleranno a nozze. Inoltre, tutte le emozioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, neogenitori della piccola Asia. Infine, Bugo, in uscita con il suo ultimo album dal titolo Per fortuna che ci sono io, tornerà a parlare del duro scontro avuto con Morgan sul palco sanremese nel 2020 e poi finito in tribunale.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 9 marzo 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.