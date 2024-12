Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 7 dicembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 7 dicembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 7 dicembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

James Franco sarà protagonista della puntata di sabato 7 dicembre. L’attore, regista e sceneggiatore, candidato all’Oscar per 127 ore e vincitore di due Golden Globe, condividerà dettagli della sua brillante carriera e del suo ultimo progetto, Hey Joe. Il film, scritto e diretto da Claudio Giovannesi, vede Franco interpretare Dean, un veterano della Seconda guerra mondiale che torna in Italia per conoscere il figlio nato durante il conflitto. Per questo ruolo, Franco ha imparato l’italiano e vissuto a Napoli, immergendosi nella cultura locale. Giulia Salemi, influencer e conduttrice televisiva, sarà ospite nella stessa puntata. In dolce attesa del suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli, la Salemi parlerà della maternità e dei momenti più significativi della sua vita, svelando nuovi dettagli sulla sua carriera e sulla gioia di aspettare un maschietto.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 7 dicembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.