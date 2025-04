Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 6 aprile 2025

Torna oggi, 6 aprile 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 aprile 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 6 aprile

Tra gli ospiti della puntata odierna, Andrea Rizzoli, autore del libro Non ci sono buone notizie, che ricorderà anche la mamma Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa.

E ancora: l’attore Luca Zingaretti, mentre le showgirl Pamela Prati e Valeria Marini, protagoniste dello show Ne vedremo delle belle, si racconteranno tra pubblico e privato.

La cantante Gaia si esibirà con il brano Chiamo io chiami tu, mentre l’interprete Antoine ripercorre la sua carriera. Infine, Michele Bravi sarà in studio con l’attore Lino Banfi per presentare il cortometraggio Lo ricordo io per te.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 6 aprile 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.