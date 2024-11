Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 30 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi saranno ospiti due icone della soap “Beautiful”: Katherine Kelly Lang, che impersona fin dal 1987 il personaggio di Brooke e Clayton Norcross, che ha interpretato per molti anni il personaggio di Thorne.

Silvia Toffanin accoglierà in studio, per un intenso racconto, la ballerina e coreografa Maura Paparo, diventata popolare grazie ad “Amici”. E ancora, ritratto di famiglia per Aldo Montano, presente con la moglie Olga e i due figli, l’amicizia tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet e il rapporto d’amore, che dura da dieci anni, tra Pago e Serena Enardu. Infine, sarà ospite del talk l’attrice Feyza Sevil Güngör, tra i protagonisti della nuova serie turca “Tradimento”, in onda da domenica, in prima serata, su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 30 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.