Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 26 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza.

Inoltre, saranno ospiti: Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata a Verissimo settimana scorsa.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 26 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.