Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 23 settembre 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 23 settembre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 23 settembre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 23 settembre 2023, vedremo tantissimi ospiti che verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In particolare vedremo: Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, i conduttori di Tu si que vales in partenza questa sera. Poi tornerà l’attore di Terra Amara, Uğur Güneş, per parlare dell’uscita di scena del suo personaggio, Ylmaz, e dei suoi progetti per il futuro. Ci sarà anche Federica Panicucci, pronta a ripartire da lunedì con “Mattino Cinque News”. Silvia Toffanin intervisterà Annalisa Minetti e i neo sposi Gessica Notaro e Filippo Bologni. Nel primo appuntamento del weekend ci saranno anche Gabriela e Giuseppe, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 23 settembre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.