Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 23 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 23 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Per la prima volta sarà a Verissimo Kimberlin Brown, l’attrice che da oltre trent’anni interpreta il ruolo di Sheila, la cattiva per eccellenza della soap delle soap “Beautiful”. Inoltre, interviste ritratto per due donne dalla forte personalità: Fiordaliso e Carmen Russo. E ancora, Angela Melillo presenterà al pubblico sua figlia Mia. Infine, in studio, l’ironia irresistibile del comico napoletano Francesco Cicchella….

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 23 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.