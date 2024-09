Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 21 settembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 21 settembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 21 settembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

In esclusiva, il ritorno in tv, per raccontare la sua storia, di Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che quest’estate, dopo un lungo periodo difficile, aveva chiesto via social ai suoi fan di non abbandonarla. Prima intervista anche per la campionessa Jasmine Paolini, che a Parigi 2024, nel doppio in coppia con Sara Errani, ha vinto uno storico oro olimpico per il tennis italiano. A poche ore dal debutto della nuova stagione di “Tu Sì Que Vales”, saranno ospiti i conduttori: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Inoltre, intervista ritratto per le sorelle della musica pop italiana: Paola e Chiara. Teresa Langella e Andrea Dal Corso – coppia nata grazie a “Uomini e donne” – rivedranno le immagini più emozionanti del loro recentissimo matrimonio. Infine, direttamente da “Endless Love”, ci sarà Melisa Asli Pamuk, l’attrice che nella serie interpreta Asu.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 21 settembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.